Дивеев на вопрос о дефиците центральных защитников в России: «Может, он и был, хотя я бы не согласился. Были Игнашевич и Березуцкие, сейчас я, Осипенко»

Игорь Дивеев не видит в России дефицита центральных защитников.

– Почему в России дефицит центральных защитников?

– Может, он и был, хотя я бы не согласился с этим. Раньше были Игнашевич и Березуцкие , сейчас я, Осипенко . Лукин будет потихоньку расти – дайте ему время. Тот же Абдулкадыров . Главное – правильно их направлять.

Проблема в том, что тренерские штабы многих команд не дают молодым игрокам шанса проявить себя, потому что защитник – такая позиция, где у тебя нет права на ошибку. Думаю, у нас есть квалифицированные защитники, им нужно давать шанс. Тем более в нынешнее время, когда можно предоставлять им игровую практику.

– То есть не считаете эту позицию дефицитной?

– Не считаю.

– Почти у всех топ-клубов центр обороны цементируют легионеры.

– В этом и проблема. В этих командах ведь есть российские защитники. Почему их не ставят – это уже вопрос к каждому тренерскому штабу, – сказал защитник ЦСКА .

