Дивеев на вопрос о дефиците центральных защитников в России: «Может, он и был, хотя я бы не согласился. Были Игнашевич и Березуцкие, сейчас я, Осипенко»
– Почему в России дефицит центральных защитников?
– Может, он и был, хотя я бы не согласился с этим. Раньше были Игнашевич и Березуцкие, сейчас я, Осипенко. Лукин будет потихоньку расти – дайте ему время. Тот же Абдулкадыров. Главное – правильно их направлять.
Проблема в том, что тренерские штабы многих команд не дают молодым игрокам шанса проявить себя, потому что защитник – такая позиция, где у тебя нет права на ошибку. Думаю, у нас есть квалифицированные защитники, им нужно давать шанс. Тем более в нынешнее время, когда можно предоставлять им игровую практику.
– То есть не считаете эту позицию дефицитной?
– Не считаю.
– Почти у всех топ-клубов центр обороны цементируют легионеры.
– В этом и проблема. В этих командах ведь есть российские защитники. Почему их не ставят – это уже вопрос к каждому тренерскому штабу, – сказал защитник ЦСКА.
