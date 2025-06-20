Пивоваров про матчдэй на арене «Динамо»: «Футбол – основное блюдо, остальное – гарнир»
Гендиректор «Динамо» высказался об активностях на арене перед матчами.
«Футбол – это основное блюдо. Наш основной продукт. Вы ходили на концерты на стадионах в последнее время? В конце мая я, допустим, был на концерте Антона Беляева на «ВТБ Арене» – стадионе, где бывал сотни раз. И убедился, насколько далеко продвинулись сейчас концертные технологии.
Поэтому матчдэй высокого уровня, который есть у нас, безусловно, важен, но футбол – первоочередное. Все остальное, что окружает футбол, тоже важно, но это – все равно гарнир», – сказал гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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