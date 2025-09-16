  • Спортс
  Франсис Кахигао: «Развитие молодых игроков – это не бизнес, а спорт. Никто не вспомнит, что наши 13-летние выиграли 5:0 – будут помнить игроков, которые дошли до основы»
Франсис Кахигао: «Развитие молодых игроков – это не бизнес, а спорт. Никто не вспомнит, что наши 13-летние выиграли 5:0 – будут помнить игроков, которые дошли до основы»

Франсис Кахигао заявил, что развитие молодых игроков не следует делать бизнесом.

«В первую очередь, развитие молодых игроков – это не бизнес, а спорт. Мы должны развивать этих футболистов, думать о том, что для них лучше, как для игроков в футбол, и как они могут вырасти в нашем клубе и в нашей структуре.

Время думать о бизнесе – о покупке и продаже игроков – будет позже. Но когда ребята молоды, самое важное – передача им всех инструментов для футбольного развития и прогресса. В «Спартаке-2» мы видели огромное количество игроков, и сегодня мы работаем с новой группой футболистов, с новым тренером. Но сейчас мы работаем с ними именно так, как хотим.

И я считаю, что на уровне академии в процессе развития игроков не нужно слишком много внимания уделять результатам. Никто не вспомнит, что наши 12- или 13-летние футболисты выиграли у соперника со счетом 5:0, через пять лет.

Но все будут помнить игроков, которые дошли до основного состава. Там мы и должны работать – держать фокус на индивидуальное развитие. Не могу отвечать на вопросы о том, что было в прошлом. Могу лишь предлагать решения с того момента, как я пришел в клуб, и двигаться вперед», – сказал спортивный директор «Спартака». 

Кахигао о «Спартаке»: «Если цель – зарабатывать на игроках, нужно 2-4 года. Я здесь 8 месяцев, невозможно построить систему за такой срок»

