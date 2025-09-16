  • Спортс
  Рикарду Карвалью о самом сложном сопернике: «Дрогба удивил, когда я был в «Порту». Его сила, взрывная мощь, физика поражали. Остановить его было невероятно трудно»
Рикарду Карвалью о самом сложном сопернике: «Дрогба удивил, когда я был в «Порту». Его сила, взрывная мощь, физика поражали. Остановить его было невероятно трудно»

Рикарду Карвалью рассказал, что сложнее всего было играть против Дидье Дрогба.

– Кто самый трудный соперник?

– Больше всего меня удивил Дидье Дрогба. Мне доводилось играть против Руда ван Нистелроя – у него было огромное мастерство и высочайшее качество, но вот Дрогба на тот момент был малоизвестен.

Когда я выступал за «Порту», мы встретились с «Марселем», и его сила, взрывная мощь, физика – все это было поразительно. Остановить его было невероятно трудно.

А потом мы стали партнерами и близкими друзьями. Мы провели вместе шесть лет в «Челси», и это было потрясающе – разделять с ним одну раздевалку, – сказал бывший защитник «Челси». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: A Bola
