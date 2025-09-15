«Бавария» показала посвященную Октоберфесту форму – белую с зелеными элементами

«Бавария» показала форму, посвященную Октоберфесту.

Комплект выполнен в белом цвете с зелеными элементами и разработан компанией Adidas и посвящен 190-му Октоберфесту в Мюнхене. В этом году фестиваль пройдет с 20 сентября по 5 октября.

«Бавария » отметила, что новая форма «сочетает в себе баварские ценности и современную элегантность». Впервые она будет использована в домашнем матче против «Вердера» 26 сентября.

Фото: https://fcbayern.com/