«Бавария» показала посвященную Октоберфесту форму – белую с зелеными элементами
«Бавария» показала форму, посвященную Октоберфесту.
Комплект выполнен в белом цвете с зелеными элементами и разработан компанией Adidas и посвящен 190-му Октоберфесту в Мюнхене. В этом году фестиваль пройдет с 20 сентября по 5 октября.
«Бавария» отметила, что новая форма «сочетает в себе баварские ценности и современную элегантность». Впервые она будет использована в домашнем матче против «Вердера» 26 сентября.
Фото: https://fcbayern.com/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Баварии»
