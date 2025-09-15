Шаронов про судейство в РПЛ: «К ВАР, стоп-кадрам я несерьезно отношусь. Футбол уже превращается не в спорт мужчин, а наступ, еще что-то куда-то задели и так далее»

Роман Шаронов прокомментировал судейство в РПЛ.

«Сколько я моментов видел: игрок в офсайде, судья его не фиксирует, после него идет угловой, и с него забьют гол. А никто уже не вернет [ракурс], что футболист был в офсайде чистом, поэтому я согласен, что очень много внимания судьям.

Когда все эти ВАРы появились, стоп-кадры, когда страшный наступ, что-то еще, я к этому несерьезно отношусь, потому что в моменте есть контакт жесткий, когда он реально грубый, а есть когда тебе просто наступили на ногу. Судья как раз в эпизоде должен разобраться, насколько игра была по-настоящему грубой, или просто наступили на ногу.

Футбол уже превращается не в спорт мужчин, а наступ, еще что-то куда-то задели и так далее», – заявил бывший игрок и тренер «Рубина » в передаче «Про наш футбол» .