Гайич о религии: «В Сербии, если ты семейный человек – значит, верующий. Сейчас учу дочку, что перед сном обязательно надо перекреститься»
Милан Гайич высказался о своем отношении к религии.
– Все мы знаем, что религия играет большую роль для сербского народа. Вы сильно верующий человек?
– Да.
– В России часто посещаете храмы?
– Тут нет, в Сербии ходил, но не прямо каждый день или каждую неделю.
– Какую роль в вашей семье играет религия?
– Не сказал бы, что религия играет прям большую роль в моей семье. В Сербии вся вера идет от семьи. Если ты семейный человек – это значит, что ты точно верующий.
Сейчас учу свою дочку, что перед сном обязательно надо перекреститься, – сказал защитник ЦСКА Гайич.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
