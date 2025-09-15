Гайич о религии: «В Сербии, если ты семейный человек – значит, верующий. Сейчас учу дочку, что перед сном обязательно надо перекреститься»

Милан Гайич высказался о своем отношении к религии.

– Все мы знаем, что религия играет большую роль для сербского народа. Вы сильно верующий человек?

– Да.

– В России часто посещаете храмы?

– Тут нет, в Сербии ходил, но не прямо каждый день или каждую неделю.

– Какую роль в вашей семье играет религия?

– Не сказал бы, что религия играет прям большую роль в моей семье. В Сербии вся вера идет от семьи. Если ты семейный человек – это значит, что ты точно верующий.

Сейчас учу свою дочку, что перед сном обязательно надо перекреститься, – сказал защитник ЦСКА Гайич.