  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гайич о религии: «В Сербии, если ты семейный человек – значит, верующий. Сейчас учу дочку, что перед сном обязательно надо перекреститься»
6

Гайич о религии: «В Сербии, если ты семейный человек – значит, верующий. Сейчас учу дочку, что перед сном обязательно надо перекреститься»

Милан Гайич высказался о своем отношении к религии.

– Все мы знаем, что религия играет большую роль для сербского народа. Вы сильно верующий человек?

– Да.

– В России часто посещаете храмы?

– Тут нет, в Сербии ходил, но не прямо каждый день или каждую неделю.

– Какую роль в вашей семье играет религия?

– Не сказал бы, что религия играет прям большую роль в моей семье. В Сербии вся вера идет от семьи. Если ты семейный человек – это значит, что ты точно верующий.

Сейчас учу свою дочку, что перед сном обязательно надо перекреститься, – сказал защитник ЦСКА Гайич.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoМилан Гайич
logoЦСКА
logoМатч ТВ
религия
logoвысшая лига Сербия
logoСборная Сербии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лапочкин об удаления Гайича: «Удар наотмашь локтем в кадык – это агрессия. У нас игра называется футбол – канал «Боец» на другой кнопке»
28сегодня, 02:56
Гайич извинился за удаление в матче с «Ростовом» за отмашку локтем от Семенчука: «Сделал это неумышленно, движение было по инерции. Но я согласен, что это красная»
19вчера, 19:47
Гайич получил красную в матче с «Ростовом» за отмашку локтем от Семенчука. Карасев удалил защитника ЦСКА после проверки ВАР
32вчера, 17:32Фото
Гайич пригласил журналиста на базу ЦСКА поесть мяса: «Ничего не запрещено. Нам все позволяют»
102 августа, 03:52
Главные новости
Дзюба о поединке со Смоловым: «Всем очевидно, кто бы выиграл в первом раунде. Без шансов для Федора»
1 минуту назад
Тренер «Зенита» Оливейра о мотивации: «Когда один состав берет много трофеев подряд, игроки теряют способность показать не 100, а 110%. Поэтому нужно иногда добавлять свежую кровь»
114 минут назад
Ямаль, Салах, Холанд, Хакими, Мбаппе – кого возьмете в Основе ЛЧ? Всех не получится
40 минут назадТесты и игры
Ташуев об ужесточении лимита: «У нас сейчас неплохое поколение футболистов, зачем ломать хорошее? В СССР была поговорка «ломать – не строить»
947 минут назад
Карло Анчелотти: «Реал» – единственная команда, которую я мог бы тренировать после Бразилии. Но этого не произойдет, думаю»
6сегодня, 09:40
Батраков интересен «Барсе». Хавбек входит в шорт-лист каталонцев, контактов с ним и «Локо» пока не было (Metaratings)
102сегодня, 09:32
Тренер «Зенита» Оливейра: «Прошлый сезон должен был стать нашим – если бы не «Краснодар», выиграли бы РПЛ с запасом. Ощущение, что мы отплатили за предыдущие победы»
20сегодня, 09:17
Сергей Ташуев: «Без еврокубков мы варимся в собственном соку – это главная проблема, непонятен наш уровень. Сборная КХЛ россиянам НХЛ уступила 3:15, а говорят, что КХЛ хороший турнир»
25сегодня, 09:03
Кричалку «Зенит» – позор российского футбола» фанатов «Балтики» рассмотрит КДК на заседании в пятницу
71сегодня, 08:57
Мбаппе опоздал на 2 минуты на сегодняшнюю тренировку «Реала»
45сегодня, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
Пивоваров о словах Карпина про уход из «Динамо»: «Журналист задал провокационный вопрос, вы задаете такой же мне. Валерий Георгиевич отвечал, так как с уважением относится к прессе»
11 минут назад
КДК рассмотрит удаление Гайча в матче с «Ростовом» и скандирования фанатов «Спартака» в адрес судьи на игре с «Динамо»
220 минут назад
Рамос о карьере певца: «Надеюсь дать концерт на «Бернабеу» в будущем. Нужно действовать шаг за шагом»
23 минуты назад
Билеты на домашние матчи «Кайрата» в ЛЧ стоят от 4 588 до 38 235 рублей. В Казахстане пройдут игры с «Реалом», «Олимпиакосом», «Брюгге» и «Пафосом»
437 минут назад
Гришин об ошибке Акинфеева с «Ростовом»: «Что-то замкнуло в голове, на Игоря это не похоже. Он готов выбивать мяч, даже если его просят разыгрывать»
757 минут назад
Президент «Фенербахче» о Тедеско: «У него широкие возможности в плане игрового стиля. Наша цель – выиграть лигу и выйти в полуфинал ЛЕ. Ключевое значение имеет знание им шести языков»
9сегодня, 09:21
Вратарь «Кайрата» Анарбеков сломал челюсть в игре чемпионата Казахстана и пропустит старт ЛЧ. Он вывел команду в общий этап тремя сэйвами пенальти
3сегодня, 09:13
«Акрон» сыграет с «Локомотивом». Приходите поддержать тольяттинцев в домашнем матче против железнодорожников!
сегодня, 09:00Реклама
Опорник «Махачкалы» Мубарик пропустит около 3 недель из-за травмы камбаловидной мышцы. Он арендован у «Аль-Айна» до конца сезона
2сегодня, 08:34
Гафин о том, мог ли матч со «Спартаком» стать последним для Карпина в «Динамо»: «Слухи не буду комментировать»
5сегодня, 08:11