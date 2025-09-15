40-летний Модрич – самый возрастной хавбек с голом в Серии А. Рекорд Лидхольма длился 64 года

Лука Модрич стал самым возрастным в истории хавбеком, забившим гол в Серии А.

В возрасте 40 лет и 5 дней игрок «Милана » поразил ворота «Болоньи» (1:0) в матче 3-го тура.

Хорват побил рекорд экс-полузащитника «россонери» Нильса Лидхольма , который в марте 1961 года забил «Интеру», когда ему было 38 лет и 169 дней.