  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 40-летний Модрич – самый возрастной хавбек с голом в Серии А. Рекорд Лидхольма длился 64 года
0

40-летний Модрич – самый возрастной хавбек с голом в Серии А. Рекорд Лидхольма длился 64 года

Лука Модрич стал самым возрастным в истории хавбеком, забившим гол в Серии А.

В возрасте 40 лет и 5 дней игрок «Милана» поразил ворота «Болоньи» (1:0) в матче 3-го тура.

Хорват побил рекорд экс-полузащитника «россонери» Нильса Лидхольма, который в марте 1961 года забил «Интеру», когда ему было 38 лет и 169 дней.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
logoЛука Модрич
logoМилан
рекорды
logoсерия А Италия
logoНильс Лидхольм
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аллегри после 1:0 с «Болоньей»: «Милану» нужно работать над игрой в обороне, наша цель – вернуться в ЛЧ. Меньян вряд ли сыграет с «Удинезе» – его икроножная мышца вызывает опасения»
4вчера, 21:59
Дебютный гол 40-летнего Модрича принес «Милану» победу над «Болоньей» – 1:0. Меньян получил травму
31вчера, 20:45
Модрич о 40-летии: «Возраст – это всего лишь цифра»
4311 сентября, 08:06
Главные новости
Поражение ЦСКА и нули «Зенита», крах «МЮ» в дерби, победа «Ливерпуля» на 95-й, 6:0 от «Барсы», золото Угуева и Мельниковой, Германия выиграла Евробаскет, Федотов обменян в «Коламбус» и другие новости
17 минут назад
Митрофанов посетит встречу глав федераций-членов УЕФА 25 сентября
7сегодня, 03:27
«Ферминатор». «Барса» о дубле Фермина в матче с «Валенсией»
9сегодня, 03:15Фото
Круговой об ошибке Акинфеева в матче с «Ростовом»: «Не нужно делать акцент на Игоре – все ошибаются, это футбол»
3сегодня, 02:42
Салах – рекордсмен «Ливерпуля» по забитым пенальти (35) в чемпионате Англии
4сегодня, 02:29
У Тикнизяна 1-е голевое действие за «Црвену Звезду» – в 9-м матче: ассист против «Железничар Панчево»
4сегодня, 01:56
Проверьте, как вы разбираетесь в европейском футболе – в Пикере Спортса’’ в телеграме
вчера, 23:00Тесты и игры
«МЮ» при Амориме выступает в АПЛ хуже всех остальных 16 клубов, игравших в обоих сезонах. Манкунианцы набрали 31 очко в 31 матче и пропустили на 13 голов больше, чем забили
78вчера, 21:48
Флик про 6:0 с «Валенсией»: «Барселона» сыграла великолепно на всех позициях. Идеальные три очка. Все бились и получали удовольствие на поле»
23вчера, 21:34
«Барселона» обыграла «Валенсию» 6:0, 5:0 и 7:1 в 2025 году. Каталонцы впервые с 2010-го забили одному сопернику 18+ голов за год
47вчера, 21:22
Ко всем новостям
Последние новости
Литвинов о 2:2 с «Динамо»: «Спартак» должен больше работать над целостностью игры»
32 минуты назад
«Динамо» получит за Карраскаля второй транш от «Фламенго» в 2026 году
47 минут назад
Лапочкин об удаления Гайича: «Удар наотмашь локтем в кадык – это агрессия. У нас игра называется футбол – канал «Боец» на другой кнопке»
3сегодня, 02:56
Осинькин о 0:2 с «Крыльями»: «Сочи» играет очень медленно. Команда только формируется»
сегодня, 02:14
Газзаев о «Балтике» и 0:0 с «Зенитом»: «Для команды Талалаева нет авторитетов! Показывают прочную игру, виден свой стиль»
3сегодня, 01:44
Адиев о 2:0 с «Сочи»: «Крылья» немного потеряли игровой тонус из‑за паузы на матчи сборных. Было много длинных передач, не успевали в подборах»
сегодня, 01:32
Три игрока «Барсы» с дублями в матче Ла Лиги впервые за 8 лет. В 2018-м по 2 гола забили трое из «Реала»
2сегодня, 01:18
Карточку новичка Месси из коллекции Panini сезона-2004/05 продали за рекордные 1,5 млн долларов
9вчера, 22:05
Аллегри после 1:0 с «Болоньей»: «Милану» нужно работать над игрой в обороне, наша цель – вернуться в ЛЧ. Меньян вряд ли сыграет с «Удинезе» – его икроножная мышца вызывает опасения»
4вчера, 21:59
Рафинья и Левандовски – первые в истории Ла Лиги одноклубники, забившие по 2 гола после выхода на замену
2вчера, 21:58