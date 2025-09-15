  • Спортс
  • Адиев о 2:0 с «Сочи»: «Крылья» немного потеряли игровой тонус из‑за паузы на матчи сборных. Было много длинных передач, не успевали в подборах»
Адиев о 2:0 с «Сочи»: «Крылья» немного потеряли игровой тонус из‑за паузы на матчи сборных. Было много длинных передач, не успевали в подборах»

Магомед Адиев оценил победу «Крыльев Советов» над «Сочи» (2:0) в матче РПЛ.

— Вы достаточно эмоционально праздновали второй мяч.

— Мы выдохнули. Соперник очень тяжелый, обладает качественными футболистами. Было ощущение, что мы немного потеряли игровой тонус из‑за паузы на матчи сборных. 

Не понравилось, что мы немного отошли от своей игры, сбились на длинные передачи. Стараемся комбинировать. Сегодня было очень много длинных передач, не успевали в подборах, — сказал тренер «Крыльев Советов».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
