Рафинья сделал дубль в матче с «Валенсией» после выхода на замену в перерыве. Флик исключил бразильца из старта «Барсы» за опоздание на разминку

Рафинья сделал дубль после наказания от Ханси Флика.

Вингер «Барселоны» заменил Руни Бардагжи в перерыве матча с «Валенсией» в 4-м туре Ла Лиги (3:0) и на 53-й минуте отличился с передачи Маркуса Рэшфорда. На 66-й он забил второй гол. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бразилец должен был выйти с первых минут, но по решению главного тренера был исключен из стартового состава из-за опоздания на разминку.

На счету Рафиньи 3 гола и 1 ассист в 4 матчах Ла Лиги этого сезона.