У Рэшфорда первое голевое действие за «Барсу» – ассист на Рафинью в матче с «Валенсией»
Маркус Рэшфорд отметился первым результативным действием в составе «Барселоны».
27-летний форвард отдал ассист на Рафинью в матче 4-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (3:0, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Рэшфорд, выступающий за «Барселону» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», проводит 4-й матч в составе каталонцев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости