Юрич подтвердил, что Лукман не сыграет с «ПСЖ»: «Адемола многое дал «Аталанте», но клуб дал ему еще больше. Нам нужны вовлеченные игроки»

Иван Юрич подтвердил, что Адемола Лукман не сыграет с «ПСЖ».

Форвард «Аталанты» заявлял о желании уйти из клуба, но не смог найти команду из топ-5 лиг Европы до закрытия трансферного окна в них. Лукман еще не играл за клуб в новом сезоне.

Сегодня «Аталанта» обыграла «Лечче» (4:1) в 3-м туре Серии А. 17 сентября команда из Бергамо сыграет с «ПСЖ » в общем этапе Лиги чемпионов.

«Для нас будет большой радостью сыграть против лучшей команды мира. Думаю, мы можем добиться успеха и должны быть безупречны. Они не в лучшей форме, и мы должны быть безупречны. Мы начали анализировать их игру, и мы уверены в себе.

Что касается Лукмана – не думаю, что мы его увидим. Ситуация складывается не лучшим образом, и это печально. Он многое дал «Аталанте», но «Аталанта » дала ему еще больше. Нам нужны вовлеченные игроки, которые хотят защищать честь клуба. Посмотрим, что будет дальше», – сказал главный тренер «Аталанты» в интервью DAZN.