  Тренер «Бернли» Паркер о пенальти «Ливерпуля»: «По правилам – это игра рукой Межбри. Мяч летел со скоростью 80 миль в час и попал в нее. Придется тренироваться, держа руки за спиной»
Тренер «Бернли» Паркер о пенальти «Ливерпуля»: «По правилам – это игра рукой Межбри. Мяч летел со скоростью 80 миль в час и попал в нее. Придется тренироваться, держа руки за спиной»

Тренер «Бернли» высказался о пенальти в матче с «Ливерпулем».

Мерсисайдцы благодаря голу Мохамеда Салаха с пенальти на 95-й минуте одержали победу в матче 4-го тура АПЛ. 11-метровый был назначен за попадание мяча в руку Аннибалю Межбри. 

«Это игра рукой. По правилам – это игра рукой. Нам придется изменить технику защиты, держать руки за спиной. Но я действительно горжусь командой.

Я был на поле, я знаю, как быстро все происходит. Его корпус разворачивался, и рука вышла вперед. Мяч, наверное, летел со скоростью 80 миль в час (129 км/ч) и попал в него.

Единственное, чему Аннибаль должен научиться, – это тому, что придется тренироваться, держа руки за спиной. Моя команда сегодня олицетворяла дух», – сказал Скотт Паркер

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
