Ван Дейк об 1:0: «Ливерпуль» заслуженно победил, но на месте «Бернли» было бы обидно пропустить с пенальти. Это могла быть ничья»

Вирджил ван Дейк высказался о победе над «Бернли» (1:0) в 4-м туре АПЛ.

Единственный гол забил Мохамед Салах с пенальти на 95-й минуте.

«Мы стараемся вскрывать оборону соперника. Нужно проявлять терпение и быть готовыми. Мы продолжали искать гол и моменты. Победа заслуженная, но будь я на месте «Бернли », было бы обидно пропустить с пенальти.

В конце концов там был пенальти, и Мо [Салах] реализовал его идеально. Он игрок мирового класса, и мы знаем, что в такие моменты он способен решить исход.

Главное сегодня было не поддаться раздражению. Это могла бы быть и ничья, но мы берем три очка и готовимся к среде», – сказал защитник «Ливерпуля » в интервью Sky Sports.