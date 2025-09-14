  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот про 1:0 с «Бернли»: «Когда нам дали пенальти, я был в шоке, а потом счастлив, что Салах забил. Сложно создать много моментов против команды, которая играет в своей штрафной»
22

Слот про 1:0 с «Бернли»: «Когда нам дали пенальти, я был в шоке, а потом счастлив, что Салах забил. Сложно создать много моментов против команды, которая играет в своей штрафной»

Арне Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Бернли».

Мерсисайдцы благодаря голу Мохамеда Салаха с пенальти на 95-й минуте одержали победу в матче 4-го тура АПЛ (1:0).

«По истечении 90 минут, когда я увидел, сколько было добавлено времени, я был шокирован. Я все еще был шокирован, когда мы заработали пенальти, потому что пять минут добавленного времени для меня были невероятными. Я был шокирован, а затем счастлив, когда Мо [Салах] забил пенальти.

Это был не тот матч, в котором мы создали много моментов, но сложно делать это против команды, которая играет в своей штрафной. Мы продолжали играть, продолжали перемещать мяч. Они уставали все больше и больше, и это нормально, когда приходится обороняться 80% времени, а потом мы выставили на поле как можно больше нападающих.

Сложная игра, как и все матчи в Премьер-лиге. Мы не пропустили и практически не допустили моментов у своих ворот с игры. Это хорошо. Это нормально, у нас много новых игроков, мы будем становиться все лучше и лучше, но мы уже набрали 12 очков», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?7635 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
logoпремьер-лига Англия
logoБернли
logoМохамед Салах
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ман Сити» разнес «МЮ», «Ливерпуль» одолел «Бернли», забив на 95-й
10731 минуту назад
«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» – 3:0! Холанд сделал дубль, Фоден забил, у Доку две голевые
1612 минуты назад
«Ростов» – ЦСКА. 1:0 – Кучаев забил после ошибки Акинфеева, Гайич удален. Онлайн-трансляция
9711 минут назадLive
Акинфеев не допускал результативных ошибок в РПЛ с октября 2020 года – это была его самая длинная серия в карьере
313 минут назад
Холанд забил 11 голов в 6 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Форвард сделал дубль в игре с «МЮ», Эрлинг – лучший бомбардир АПЛ с 5 мячами
1522 минуты назад
Пять раз команды АПЛ забивали за сезон более 100 голов. Какой клуб делал это трижды?
27 минут назадТесты и игры
Семак о заменах «Зенита» в перерыве: «Перестроения не было – просто Мостовой не попал в игру, от Лусиано ждали большего. Переходы, длинные атаки, подборы – здесь не хватало игрока»
1631 минуту назад
ЦСКА после ошибки Акинфеева пропустил от «Ростова». Пас вратаря через центр перехватил Кучаев
4039 минут назад
Семак про 0:0 с «Балтикой»: «На победу не наиграли. Минимум голевых моментов, в атаке много брака. «Зенит» в каких‑то моментах просто отдавал мяч»
8350 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА против «Ростова», «Зенит» сыграл 0:0 с «Балтикой», «Крылья» победили «Сочи»
223556 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Холанд не забил «МЮ» в пустые ворота из пределов вратарской. Мяч после удара Эрлинга попал в штангу, Пеп упал на колени, схватившись за голову
513 минут назадФото
У «ПСЖ» 5 побед в 5 матчах сезона – четыре в Лиге 1 и по пенальти в Суперкубке Европы против «Тоттенхэма»
213 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова был сильнее «Ланса», «Лилль» обыграл «Тулузу»
1914 минут назад
«ПСЖ» обыграл «Ланс» – 2:0. Барколя сделал дубль, у Витиньи два ассиста, Хвича получил травму
215 минут назад
«Матч начался – мяч сдулся». Игру в лиге округа Ставропольского края прерывали из-за сдувшегося мяча – его пытались накачать, но насос не работал
425 минут назадВидео
«Зенит» в 3-й раз при Семаке не забил новичку РПЛ – «Балтике». У петербуржцев 0.21 xG – в чемпионате лишь дважды было меньше при текущем тренере
740 минут назад
Талалаев о 0:0: «Удалось заставить «Зенит» играть так, как мы хотели. Год назад «Балтика» была 6-й в Первой лиге и смотрела вперед с надеждой – сейчас смотрим с уверенностью»
1346 минут назад
Защитник «Балтики» Бевеев о 0:0 с «Зенитом»: «Есть недосказанность, но это футбол, нужно забивать и выигрывать. Будем работать над ударами, завершением»
354 минуты назад
«Серик Беледиеспор» Юрана победил после 2 поражений подряд. Команда идет 11-й в первой лиге Турции
355 минут назад
Левандовски о фаворитах ЛЧ: «Клубы АПЛ тратят огромные деньги на игроков, у которых ни одного хорошего сезона – они среди претендентов. Есть еще «Реал», «Барселона», «ПСЖ»
7сегодня, 16:25