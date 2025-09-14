Слот про 1:0 с «Бернли»: «Когда нам дали пенальти, я был в шоке, а потом счастлив, что Салах забил. Сложно создать много моментов против команды, которая играет в своей штрафной»

Арне Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Бернли».

Мерсисайдцы благодаря голу Мохамеда Салаха с пенальти на 95-й минуте одержали победу в матче 4-го тура АПЛ (1:0).

«По истечении 90 минут, когда я увидел, сколько было добавлено времени, я был шокирован. Я все еще был шокирован, когда мы заработали пенальти, потому что пять минут добавленного времени для меня были невероятными. Я был шокирован, а затем счастлив, когда Мо [Салах] забил пенальти.

Это был не тот матч, в котором мы создали много моментов, но сложно делать это против команды, которая играет в своей штрафной. Мы продолжали играть, продолжали перемещать мяч. Они уставали все больше и больше, и это нормально, когда приходится обороняться 80% времени, а потом мы выставили на поле как можно больше нападающих.

Сложная игра, как и все матчи в Премьер-лиге. Мы не пропустили и практически не допустили моментов у своих ворот с игры. Это хорошо. Это нормально, у нас много новых игроков, мы будем становиться все лучше и лучше, но мы уже набрали 12 очков», – сказал главный тренер «Ливерпуля » в интервью Sky Sports.