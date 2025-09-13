Гендиректор «Динамо» о том, мог ли матч со «Спартаком» стать последним для Карпина: «Не думаю. У тренера долгосрочный контракт, у нас с ним серьезные планы на будущее»

«Динамо» не планирует увольнять Валерия Карпина после матча со «Спартаком».

Об этом заявил генеральный директор клуба Павел Пивоваров . «Динамо » и «Спартак » сыграли вничью со счетом 2:2 в 8-м туре Мир РПЛ .

– Мог ли этот матч стать последним для Карпина?

– Не думаю. У тренера долгосрочный контракт, у нас с ним серьезные планы на будущее. Эта игра имела позитивные моменты в плане сыгранности. Надеемся, этот тренд продолжится и команда будет набирать больше очков, – сказал Пивоваров.