Эдегор травмировал плечо в матче с «Форестом» и был заменен в первом тайме
Мартин Эдегор получил травму и не доиграл матч «Арсенала» с «Ноттингем Форест».
На 8-й минуте игры АПЛ полузащитник «Арсенала» неудачно упал на плечо.
Норвежец попытался продолжить матч, но через несколько минут показал, что не сможет сделать это. На 18-й минуте Эдегора заменил Итан Нванери.
