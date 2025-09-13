Эдегор травмировал плечо в матче с «Форестом» и был заменен в первом тайме

Мартин Эдегор получил травму и не доиграл матч «Арсенала» с «Ноттингем Форест».

На 8-й минуте игры АПЛ полузащитник «Арсенала » неудачно упал на плечо.

Норвежец попытался продолжить матч, но через несколько минут показал, что не сможет сделать это. На 18-й минуте Эдегора заменил Итан Нванери .

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.