Давидс лишился коллекции искусства на 188 000 фунтов из-за мошенничества подруги, которой доверил ключи от дома. Женщина заложила и распродала 37 картин, ей грозит 34 месяца тюрьмы

Эдгар Давидс лишился дорогостоящей коллекции искусства.

Коллекция современного искусства экс-полузащитника «Аякса », «Милана », «Ювентуса », «Барселоны», «Интера », «Тоттенхэма » и сборной Нидерландов стоимостью 188 000 фунтов была украдена и заложена его подругой после того, как он позволил ей пожить в его особняке на севере Лондона.

На протяжении 2014 года Набила Хабиби несколько месяцев жила с Давидсом , работала у него и дружила с ним, а также имела ключи от его дома. Нидерландец доверил ей заботу о своих вещах, когда решил в декабре 2014-го переехать в квартиру в центре Лондона, куда не помещались произведения искусства.

В июле 2014 года женщина взяла две работы британского художника Пола Инсекта и использовала их для получения кредита в размере 7000 фунтов у брокера. Она не вернула деньги, и одна из двух работ была впоследствии продана, чтобы возместить убытки брокера.

В 2016 году она ограбила склад, чтобы использовать 33 другие работы Инсекта и две работы американского художника Рона Инглиша, в качестве залога по кредиту в 24 500 фунтов, полученному от другого брокера.

Хабиби использовала поддельные документы, в том числе ложный счет из нью-йоркской галереи, чтобы заявить кредитору о своей долевой собственности на произведения искусства. Этот кредит также не был выплачен, и часть произведений искусства была продана на аукционе.

Всего Хабиби отдала 37 произведений искусства в залог брокерам, чтобы получить кредиты на сумму 31 500 фунтов.

В 2017 году экс-игрок обнаружил, что многие работы были проданы на аукционе и разошлись по всему миру после того, как Хабиби не смогла выплатить кредиты, а ломбарды продали произведения искусства, предоставленные в качестве залога. 26 украденных картин были проданы примерно за 70 000 фунтов – значительно ниже первоначальной цены, которую заплатил Давидс. Одиннадцать картин, украденных Хабиби, были возвращены, но 25 картин пропали после продажи ломбардами.

Преступление было раскрыто, когда одна из работ из коллекции была куплена человеком из Гонконга, который заметил имя экс-футболиста на обороте и связался с ним.

Из судебных документов следует, что Эдгар уже подозревал Хабиби в краже денег и роскошных часов, когда она гостила у него дома. Хабиби отрицала обвинения, и никаких уголовных обвинений предъявлено не было.

Кроме того, Хабиби уже была признана виновной в обмане другой своей предполагаемой подруги – она использовала ее банковскую карту для оплаты аренды квартиры на Кадоган-сквер почти на 3000 фунтов. Женщина была осуждена после судебного разбирательства в 2018 году. Сначала она была освобождена полицией под залог, а затем уехала из Великобритании в Бельгию, когда ее «отпустили на время расследования».

Властям Великобритании пришлось добиваться ее экстрадиции, чтобы обеспечить возвращение Хабиби из Бельгии, решение о выдаче было принято в декабре 2022 года после того, как она провела пять месяцев под стражей. На этой неделе Хабиби предстала перед судом, признав себя виновной по двум пунктам обвинения в мошенничестве, совершенном в 2014 и 2016 годах.

Судья Александр Джейкобс отложил вынесение приговора до ноября, но предупредил женщину, что ей грозит тюремное заключение на срок до 34 месяцев.