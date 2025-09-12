Экс-защитник «Локо» Пабло отказал «Сочи». Зарплата в 40 тысяч евро в месяц показалась бразильцу «слишком маленькой» (Legalbet)

Пабло Насименто отказался перейти в «Сочи» по финансовым причинам.

По данным Legalbet, южане предложили экс-защитнику «Локомотива » соглашение на 1,5 года с зарплатой 40 тысяч евро в месяц (почти 4 млн рублей по сегодняшнему курсу – Спортс’‘), однако 34-летний футболист назвал этот оклад «слишком маленьким».

Отмечается, что «Сочи » планировал сначала арендовать игрока, а затем оформить полноценный трансфер. Бразилец был готов перейти в российскую команду в случае «очень хороших условий».

Пабло сейчас выступает за «Фламенго », куда он перешел в марте 2022 года из «Локомотива».