Экс-защитник «Локо» Пабло отказал «Сочи». Зарплата в 40 тысяч евро в месяц показалась бразильцу «слишком маленькой» (Legalbet)
Пабло Насименто отказался перейти в «Сочи» по финансовым причинам.
По данным Legalbet, южане предложили экс-защитнику «Локомотива» соглашение на 1,5 года с зарплатой 40 тысяч евро в месяц (почти 4 млн рублей по сегодняшнему курсу – Спортс’‘), однако 34-летний футболист назвал этот оклад «слишком маленьким».
Отмечается, что «Сочи» планировал сначала арендовать игрока, а затем оформить полноценный трансфер. Бразилец был готов перейти в российскую команду в случае «очень хороших условий».
Пабло сейчас выступает за «Фламенго», куда он перешел в марте 2022 года из «Локомотива».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
