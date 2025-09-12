Онугха перешел из «Копенгагена» в «Кайсериспор». Контракт с российским форвардом – на два года

Герман Онугха стал игроком «Кайсериспора».

29-летний российский форвард прошел медосмотр и заключил двухлетнее соглашение с турецким клубом.

Онугха покинул «Копенгаген », за который выступал с сентября 2024 года. Он провел за датский клуб восемь матчей, не отметившись результативными действиями.

Вторую половину сезона-2024/25 Онугха играл за «Вайле» на правах аренды. На его счету 13 голов и один ассист за 21 матч.

Фото: x.com/KayserisporFK