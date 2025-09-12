  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джанашия о «Локомотиве» и зимней селекции: «Если задача – 1-е место, необходимы новички. Если борьба за тройку – нужно чуть-чуть усилиться. Если за топ-5 – никого не надо»
1

Джанашия о «Локомотиве» и зимней селекции: «Если задача – 1-е место, необходимы новички. Если борьба за тройку – нужно чуть-чуть усилиться. Если за топ-5 – никого не надо»

Заза Джанашия высказался о возможном усилении «Локомотива» зимой.

После 7 туров клуб идет на 4-м месте в Мир РПЛ с 15 очками, отставание от лидирующего «Краснодара» – 1 балл. 

«Локомотив» сейчас играет хорошо, но самое главное, чтобы команде хватило сил на весь первый круг. Уже в зимнюю паузу клуб еще усилится.

Я считаю, что «Локомотиву» нужно стремиться играть так же, как и в начале сезона. У команды стабильный состав, который играет хорошо.

Если перед клубом стоит задача первое место, зимой необходимы новички. Если борьба за тройку, нужно чуть-чуть усилить состав.

Но если задача – попасть в топ-5, никого не надо подписывать», – сказал бывший форвард «Локомотива». 

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?36477 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
возможные трансферы
logoЛокомотив
Заза Джанашия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат России. «Рубин» примет «Махачкалу», в субботу «Динамо» сыграет со «Спартаком», «Краснодар» – с «Акроном», в воскресенье «Зенит» встретится с «Балтикой»
7 минут назад
Министр спорта не знает Семака, КДК забанил Кордобу, «Амкал» выиграл с Медведевым и пригласил Путина, Смолов догнал Аршавина, торг ЦСКА и «Локо» по Баринову и другие новости
232 минуты назад
39-летний Ари после гола за за «БроукБойз» в Кубке России: «Можно вернуться в «Спартак», это будет топ для меня! Нужно чуть-чуть набрать форму»
6сегодня, 03:20
Не забудьте собрать пятерку игроков в Основе РПЛ! Восьмой тур скоро начнется
вчера, 22:00Тесты и игры
«Ювентус» хочет заменить Влаховича Лукманом. Другие варианты – Скамакка, Зиркзе, Рамуш, Кастро из «Болоньи», Пеллегрино из «Пармы»
16вчера, 21:58
Луис Диас хотел в «Ман Сити» в 2024-м, и «Ливерпуль» был готов обменять вингера на Альвареса. «Горожане» отказались: «Конкурентам не продаем»
18вчера, 21:47
Оби Микел про «Арсенал»: «Артета знает, что оправданий быть не может. У них сильнейший состав в лиге, по два игрока на каждую позицию. Кубков будет мало, надо брать АПЛ или ЛЧ»
26вчера, 21:08
Марк Клаттенбург: «Роналду отличался от Месси – он подстегивал команду, вел за собой. Уже в юном возрасте в нем было что-то капитанское. Порой после его действий я восклицал: «Невероятно!»
67вчера, 20:37
Беллингем надеется вернуться на поле в сентябре, «Реал» хочет подождать до октября. Хавбек перенес операцию на плече в июле
10вчера, 20:30
ЦСКА купил вингера Кармо у «Сан-Паулу» за 6,2 млн долларов. Контракт – на 5 лет
79вчера, 20:07Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Торпедо» подписало форварда «Урала» Каштанова и хавбека «Оренбурга» Ломакина. Контракты – на 2 года
57 минут назад
«Сочи» расторг контракты с Никитиным и Стойисавлевичем
2вчера, 22:06
«Мне сказали поехать к шаману, который лечил Роналдо. Это был катастрофический опыт». Шакири о лечении травмы в «Интере»
17вчера, 21:59
Экс-форвард «МЮ» Марсьяль переходит в «Монтеррей» Рамоса из АЕК
7вчера, 21:40
Раджа Наингголан: «Моя «Рома» выиграла бы пять скудетто сегодня, но «Ювентус» в те годы был непобедим. У нас были Рюдигер, Салах, Пьянич, который разрывал»
6вчера, 21:37
«Динамо» Махачкала арендовало защитника «Патриотас» Аларкона с правом выкупа
вчера, 21:31
Рио Фердинанд: «Ливерпуль» лучше всех провел лето – с огромным отрывом. Подпиши они Гехи – и я бы сказал, что «красные» соберут все трофеи»
15вчера, 21:22
Экс-защитник «Спартака» Маслов перешел в «Чайку» как свободный агент
10вчера, 20:56Фото
«Ноттингем» отдаст Жоту Силву «Бешикташу» в аренду за 3 млн евро с выкупом за 17 млн
вчера, 20:55
«Смолов не заслуживает тюрьму за драку. Он неправ, неприлично так себя вести в общественном месте, но если докажет, что его шантажировали, то выйдет сухим из воды». Пономарев об уголовном деле
12вчера, 20:47