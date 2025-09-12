Джанашия о «Локомотиве» и зимней селекции: «Если задача – 1-е место, необходимы новички. Если борьба за тройку – нужно чуть-чуть усилиться. Если за топ-5 – никого не надо»
Заза Джанашия высказался о возможном усилении «Локомотива» зимой.
После 7 туров клуб идет на 4-м месте в Мир РПЛ с 15 очками, отставание от лидирующего «Краснодара» – 1 балл.
«Локомотив» сейчас играет хорошо, но самое главное, чтобы команде хватило сил на весь первый круг. Уже в зимнюю паузу клуб еще усилится.
Я считаю, что «Локомотиву» нужно стремиться играть так же, как и в начале сезона. У команды стабильный состав, который играет хорошо.
Если перед клубом стоит задача первое место, зимой необходимы новички. Если борьба за тройку, нужно чуть-чуть усилить состав.
Но если задача – попасть в топ-5, никого не надо подписывать», – сказал бывший форвард «Локомотива».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
