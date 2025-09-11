«Арис» Кокорина объявил о соглашении с 40-летним вратарем сборной Мексики Очоа

Гильермо Очоа будет играть с Александром Кокориным.

«Арис» Лимасол сообщил, что договорился с 40-летним голкипером сборной Мексики. После прохождения медосмотра вратарь подпишет с кипрским клубом контракт.

Последний сезон Очоа провел в АВС. На его счету 23 игры в чемпионате Португалии и 6 сухих матчей. Подробно со статистикой Гильермо можно ознакомиться здесь .