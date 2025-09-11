Клаттенбург о Месси: «Невероятная работа с мячом – у меня от нее кружилась голова»
Марк Клаттенбург вспомнил работу на игре Лионеля Месси.
«Когда я впервые судил его матч, его работа с мячом казалась невероятной. Я начал следить за мячом, но мне пришлось сказать себе: «Я больше не могу смотреть на мяч, надо следить за ним». Просто у меня как будто голова начинала кружиться от того, как он двигал мяч по полю.
Я работал на его матче всего один раз и показал ему желтую карточку. Он не спорил, потому что заслужил ее. Он наступил на другого игрока, знал, что сделал это, и я показал ему карточку. Но, вероятно, он уважал меня, потому что видел меня прежде.
Месси был потрясающим футболистом», – отметил экс-арбитр.
