  • Ташуев о том, что Дегтярев не знает Семака: «Это его право, но как министр спорта он обязан знать многократного чемпиона страны. Забавно!»
16

Ташуев о том, что Дегтярев не знает Семака: «Это его право, но как министр спорта он обязан знать многократного чемпиона страны. Забавно!»

Сергей Ташуев отреагировал на слова Михаила Дегтярева про Сергея Семака.

Министр спорта России Дегтярев сегодня высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».

‎– Как считаете, правильно ли, что в России человек вносит большие изменения в правилах футбола, но не знает одного из самых известных людей?

– Это, конечно, его право, но как министр спорта он обязан знать многократного чемпиона страны и тренера клуба с чемпионскими амбициями (смеется). Забавно! 

‎– Семак и Карпин раскритиковали ужесточение лимита, но Дегтярев не обратил внимание на их слова. Как оцените, что министр не слушает футбольных людей, совершая свои решения? 

‎– Вот встреча с футбольными людьми из клубов РПЛ должна быть. Я не совсем согласен с ужесточением. Министр спорта должен более скрупулезно вникать тему. 

‎– Встреча Дегтярева с клубами РПЛ была перенесена. Как думаете, руководители команд способны отменить решение по ужесточению?

– Клубы должны сказать свое мнение как есть, а не подавляться популистским моментам. Надо говорить правду – это лучшее дело. Надо высказывать свое мнение глаза в глаза. Если будем стараться подыгрывать, то дела не будет, – сказал бывший главный тренер «Ахмата». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт день за днем»
