«Пари НН» арендовал у «Ариса» Кокорина опорника Ганы U23 Сарфо

«Пари НН» арендовал полузащитника сборной Ганы U23.

В нижегородскую команду из «Ариса» (Лимасол) перешел Алекс Опоку Сарфо. 20-летний опорник присоединился к клубу Мир РПЛ на период до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Сарфо провел за «Арис » 34 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

Изображение: fcnn.ru