«Пари НН» арендовал у «Ариса» Кокорина опорника Ганы U23 Сарфо
«Пари НН» арендовал полузащитника сборной Ганы U23.
В нижегородскую команду из «Ариса» (Лимасол) перешел Алекс Опоку Сарфо. 20-летний опорник присоединился к клубу Мир РПЛ на период до лета 2026 года.
В прошлом сезоне Сарфо провел за «Арис» 34 матча во всех турнирах и забил 1 гол.
Изображение: fcnn.ru
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Пари НН»
