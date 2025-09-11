  • Спортс
  Тренер Молдовы подал в отставку после 1:11 от Норвегии. Команда Клещенко проиграла все 6 матчей года с общим счетом 3:27
4

Главный тренер сборной Молдовы подал в отставку после разгромного поражения.

Ранее команда Сергея Клещенко уступила сборной Норвегии со счетом 1:11 в отборе на ЧМ-2026. В 2025 году Молдова еще раз проиграла Норвегии в другой встрече (0:5), а также Эстонии (2:3), Польше (0:2), Италии (0:2) и Израилю (0:4). Общий счет шести матчей – 3:27.

Ситуация в сборной будут проанализирована на заседании Тренерского комитета, которое состоится в начале следующей недели, а рекомендации будут впоследствии представлены Исполнительному комитету Молдавской федерации футбола для принятия решения.

«За почти четыре года мы вместе пережили множество эмоций, некоторые менее приятные, за что я прошу прощения, но также и много прекрасных. Вместе мы были в шаге от исторической квалификации на Евро-2024, вместе вышли в Лигу С Лиги наций.

Все это время я чувствовал поддержку болельщиков, игроков, тренерского штаба и федерации. Благодарю вас всех за доверие и поддержку.

Мы работали вместе, мы верили и боролись за цвета нашей страны. В жизни бывают взлеты и падения, и я думаю, что пришло время для перемен. Это решение я считаю правильным как для себя, так и для команды.

Желаю сборной успехов в важных матчах, которые пройдут этой осенью! Вперед, Молдова!» – говорится в заявлении Клещенко.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Молдавской федерации футбола
logoЧМ-2026
logoсборная Молдовы по футболу
logoЕвро-2024
Федерация футбола Молдовы
болельщики
logoсборная Норвегии по футболу
logoЛига наций УЕФА
отставки
Сергей Клещенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
