Экс-вратарь «Спартака» Свинов: «Я видел, как люди пашут на заводах и производствах – мой отец собирает мебель, например. Как можно убиваться, обладая привилегией зарабатывать футболом?»
Илья Свинов считает карьеру профессионального футболиста привилегией.
«Как можно убиваться, если обладаешь такой привилегией – профессионально играть в футбол? Я рос в Тольятти и видел, как людям тяжело даются деньги, как пашут на заводах и производствах.
Мой отец, например, собирает мебель. Много раз бывал у него в цехе и видел, какой сложный труд. А здесь ты добился возможности зарабатывать футболом – и в такой ситуации еще грустить о чем-то? Старайся, работай, доказывай – что мешает?» – сказал в интервью Спортсу’’ бывший вратарь «Спартака», а ныне игрок «Родины».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
