Йерай о дисквалификации: «После химиотерапии я облысел и начал лечение. Моя жена лечилась почти так же – однажды, когда моих таблеток не было, я принял ее лекарство, не зная, что в нем запрещенное вещество»

Йерай Альварес объяснил, как запрещенное вещество попало в его организм.

Защитник «Атлетика» был дисквалифицирован на 10 месяцев за допинг. Футболист, поборовший рак яичек, заявил, что запрещенное вещество содержалось в средстве от выпадения волос.

«После химиотерапии в 2016 году, во время одного из моих осмотров у онколога, он рассказал мне о процессе выпадения волос. После химиотерапии у меня выпали волосы. В 2022-м я начал лечение, которое состояло из таблеток и спрея для волос. Я с самого начала говорил об этом клубному врачу. Я продолжаю это лечение уже некоторое время.

Моя жена Нахия в декабре прошлого года начала лечение, почти идентичное моему, которое проводится вечером. Однажды, когда мы собирались провести вечернюю процедуру, за неделю до игры с «Манчестер Юнайтед», я не нашел своих таблеток. Из-за стресса я решил принять таблетки моей супруги, думая, что в них содержится то же вещество, что и в моих. Мы думали, что в нем содержится миноксидил – вещество, которое я обычно употребляю, не зная, что в нем содержится другое, запрещенное вещество», – сказал Альварес .