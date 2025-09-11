  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Йерай о дисквалификации: «После химиотерапии я облысел и начал лечение. Моя жена лечилась почти так же – однажды, когда моих таблеток не было, я принял ее лекарство, не зная, что в нем запрещенное вещество»
0

Йерай о дисквалификации: «После химиотерапии я облысел и начал лечение. Моя жена лечилась почти так же – однажды, когда моих таблеток не было, я принял ее лекарство, не зная, что в нем запрещенное вещество»

Йерай Альварес объяснил, как запрещенное вещество попало в его организм.

Защитник «Атлетика» был дисквалифицирован на 10 месяцев за допинг. Футболист, поборовший рак яичек, заявил, что запрещенное вещество содержалось в средстве от выпадения волос.

«После химиотерапии в 2016 году, во время одного из моих осмотров у онколога, он рассказал мне о процессе выпадения волос. После химиотерапии у меня выпали волосы. В 2022-м я начал лечение, которое состояло из таблеток и спрея для волос. Я с самого начала говорил об этом клубному врачу. Я продолжаю это лечение уже некоторое время.

Моя жена Нахия в декабре прошлого года начала лечение, почти идентичное моему, которое проводится вечером. Однажды, когда мы собирались провести вечернюю процедуру, за неделю до игры с «Манчестер Юнайтед», я не нашел своих таблеток. Из-за стресса я решил принять таблетки моей супруги, думая, что в них содержится то же вещество, что и в моих. Мы думали, что в нем содержится миноксидил – вещество, которое я обычно употребляю, не зная, что в нем содержится другое, запрещенное вещество», – сказал Альварес.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?32615 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoЙерай Альварес
logoЛа Лига
дисквалификации
logoАтлетик
logoдопинг
logoЗдоровье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Агбонлахор о том, что Мбаппе лучше Холанда и Исака: «Он пришел в «Реал» и подвинул Винисиуса, он теперь главный. Потрясающий игрок»
1720 минут назад
Лапорта о Национальном дне Каталонии: «Барса» – организация с глубоко демократическими корнями. Ветры демократии не всегда дуют в пользу нашей страны, но этот день имеет огромное значение»
134 минуты назад
Митрофанов о матче России и США: «РФС при поддержке Лаврова ведет переговоры. Можно сыграть в Москве, в Вашингтоне»
1842 минуты назад
«Локомотив» не продал Баринова в ЦСКА за 3 млн евро и хочет 4 млн и бонусы. Армейцы рассчитывают купить хавбека за 3 млн (Иван Карпов)
6451 минуту назад
Дегтярев о лимите: «Если его ужесточить, клубы станут привозить иностранцев посильнее. Их будет меньше, но они будут повышать уровень лиги»
7553 минуты назад
Митрофанов о лимите: «Установление ограничений – полномочие Минспорта, с точки зрения РФС вопрос дискуссионный. Мы всех доводов пока не слышали, их изложат на встрече»
11сегодня, 08:47
Дегтярев заявил, что не введет потолок зарплат в РПЛ: «Минспорт никаких потолков, налогов и штрафов не собирается вводить, мы регулируем только лимит, а все остальное решает РФС»
43сегодня, 08:45
Дегтярев о встрече с клубами РПЛ и РФС: «Разговор обязательно будет, в ближайшие недели. Огромное уважение им за то, чем они занимаются»
7сегодня, 08:37
Эль-Каруани отказался переходить в «Спартак». Трансфер левого защитника «Утрехта» сорвался («СЭ»)
12сегодня, 08:29
ЦСКА и «Локомотив» продолжают переговоры по Баринову («Чемпионат»)
25сегодня, 08:19
Ко всем новостям
Последние новости
Путин – финалистам школьной лиги «Кожаный мяч», приуроченной к 80-летию победы в ВОВ: «Желаю вам новых достижений и всего наилучшего»
26 минут назад
«Крылья Советов» отдали Бобра в аренду «Нефтехимику» до конца сезона с возможностью досрочного возвращения
26 минут назад
Мбаппе о том, когда плакал в последний раз: «Когда «ПСЖ» проиграл «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ. Я не играл и чуть не расплакался, потому что был бесполезен»
116 минут назад
Эссугу выбыл до 2026 года после операции на бедре. Опорник «Челси» травмировался в сборной Португалии U21
220 минут назад
Митрофанов о бане России: «Почти все европейские федерации и УЕФА против – приняли решение под давлением политиков. Есть позитивная тенденция, все больше европейцев за восстановление»
135 минут назад
Гол форварда барнаульского «Динамо» Могеля, травмировавшегося после сальто при праздновании, признали лучшим в августе по версии болельщиков. Игрок больше не сыграет в этом сезоне
359 минут назадВидео
Мбаппе о Дембеле и Хакими среди претендентов на «Золотой мяч»: «Не могу выбрать между двумя друзьями – главное, что их выступления отметили. Я не могу выиграть в этом году»
1сегодня, 08:34
Пепе и Мартинес получили награды от лиги Португалии за вклад в футбол и профессиональные заслуги
1сегодня, 08:33
Депутат Свищев о банкротстве «Химок»: «Важно, чтобы к ситуации подключились профильные силовые ведомства. Закрыть долги – ответственность инвестора»
3сегодня, 08:21
Гендиректор «Акрона» о Дзюбе: «Сильная личность по человеческим качествам. Хороший наставник для молодых»
6сегодня, 07:58