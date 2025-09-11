Гол форварда барнаульского «Динамо» Могеля, травмировавшегося после сальто при праздновании, признали лучшим в августе по версии болельщиков. Игрок больше не сыграет в этом сезоне

Гол Кирилла Могеля признали лучшим в августе в составе барнаульского «Динамо».

22-летний нападающий 10 августа отличился в матче против «Оренбурга-2» (2:0). Могель решил отпраздновать гол, сделав сальто назад, но трюк не удалось выполнить успешно. Игрок неудачно упал на газон и не смог продолжить игру. Могель был заменен спустя 6 минут после выхода на поле.

Сегодня гол Могеля признали лучшим в составе команды в августе по версии болельщиков. Ранее пресс-служба «Динамо» заявила, что у игрока диагностировали разрыв крестообразной связки: «Текущий сезон, в котором Кирилл забил четыре мяча, для него точно закончен».