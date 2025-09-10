«Зенит» не купит Рикелме из-за высоких запросов «Палмейраса». Петербуржцы попытаются подписать 18-летнего вингера зимой (ESPN)

«Зенит» не подпишет вингера «Палмейраса» Рикелме в это трансферное окно.

Ранее сообщалось , что «Зенит » предложил за 18-летнего футболиста 8+4 млн евро, но бразильский клуб отклонил предложение и хочет получить 12+3 млн евро.

По информации ESPN Brasil, сине-бело-голубые решили не подписывать Рикелме Филлипи в текущее трансферное окно из-за высоких запросов «Палмейраса » и ограниченных сроков для завершения сделки. При этом «Зенит» продолжит переговоры зимой.