«Зенит» не купит Рикелме из-за высоких запросов «Палмейраса». Петербуржцы попытаются подписать 18-летнего вингера зимой (ESPN)
«Зенит» не подпишет вингера «Палмейраса» Рикелме в это трансферное окно.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил за 18-летнего футболиста 8+4 млн евро, но бразильский клуб отклонил предложение и хочет получить 12+3 млн евро.
По информации ESPN Brasil, сине-бело-голубые решили не подписывать Рикелме Филлипи в текущее трансферное окно из-за высоких запросов «Палмейраса» и ограниченных сроков для завершения сделки. При этом «Зенит» продолжит переговоры зимой.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN Brasil
