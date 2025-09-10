  • Спортс
  • Каррагер о Санчо: «Не уверен, что у него такие уж большие способности. Неплохой игрок, но я просто не знаю, в чем его фишка»
Каррагер о Санчо: «Не уверен, что у него такие уж большие способности. Неплохой игрок, но я просто не знаю, в чем его фишка»

Джейми Каррагер не видит выдающихся качеств у Джейдона Санчо.

В летнее трансферное окно вингер «Манчестер Юнайтед» перешел в «Астон Виллу» на правах аренды.

«С Джейдоном Санчо был забавный случай. Когда он играл в дортмундской «Боруссии», мы с Гари Невиллом участвовали в шоу, где нам нужно было выбрать состав сборной Англии. Мы не так часто его видели – он был хорош в Лиге чемпионов, но мы его не включили. В соцсетях все говорили: «Как можно было не выбрать Санчо?»

Я все еще не уверен, что у него такие уж большие способности. Он неплохой игрок, но я не совсем понимаю, в чем его исключительность. Несмотря на то, что я критиковал Маркуса Рэшфорда, я могу отметить его скорость, меткость, удары со штрафных, силу, с которой он бьет по мячу. Что касается Санчо, я просто не знаю, в чем его фишка – я не могу это представить», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в выпуске The Overlap Fan Debate.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: FourFourTwo
