Андрей Мостовой о школе: «В детстве воспринимал это как мучение, самое нелюбимое – зубрежка и домашнее задание. Но это не только уроки, но и подготовка ко взрослой жизни»

Андрей Мостовой поделился воспоминаниями о школе.

– Мы записываем это интервью в начале сентября – время, когда все вспоминают свои школьные годы, детство, подростковый возраст. Для тебя школа – важный период в жизни?

– Да, но понимаешь ты это только со временем. В детстве воспринимал это все больше как мучение, особенно зимой – рано встаешь, одеваешься, а на улице холодно, темно, противно.

– Но и приятное же что-то было, нет?

– Ну да, конечно. В любом случае это детство – друзья, жизненный опыт. Самое нелюбимое – это зубрежка и домашнее задание, но ближе к 9-му классу, честно, особо домашку не делал, на уроках старался учиться.

А так, школа – не только уроки, но и подготовка ко взрослой жизни. Уметь постоять за себя, правильно общаться, знать цену поступкам – все это было у меня в детстве.

Конечно, у спортсменов немного иначе все – утром у тебя школа, а дальше тренировки – и там, и там находишься в коллективе, есть какая-то дедовщина, нужно нести ответственность за слова, правильно коммуницировать. Можно сказать, у меня это все было в двойном объеме, – сказал полузащитник «Зенита ».

Андрей Мостовой: «Большинство богатых, знаменитых и востребованных людей – троечники. Пятерки говорят только об умении зубрить, выполнять задания по правилам. А троечник мыслит иначе»