Андрей Мостовой: «Большинство богатых, знаменитых и востребованных людей – троечники. Пятерки говорят только об умении зубрить, выполнять задания по правилам. А троечник мыслит иначе»

Андрей Мостовой заявил, что большинство успешных людей были троечниками.

– Футболисту важно быть начитанным, умным?

– Да, особенно в обычной жизни или если с футболом не получится. Но опять же – это не про оценки в школе. Есть даже такая статистика: большинство богатых, знаменитых и востребованных людей – троечники. Пятерки в школе говорят только об умении зубрить, выполнять задания по правилам. А троечник всегда ищет обходные пути, иначе мыслит, у него мозг вообще по-другому работает.

Мы вот с пацанами, например, знали, как списать – с кем-то поговорить, договориться, однокласснице цветочек подарить. Это же все тоже помогает в жизни.

– Обратных примеров тоже куча. Но мысль твою я понимаю, да.

– Конечно, учиться тоже нужно, нельзя все подряд списывать. В этом и дело – нужно понимать, что можно, а что надо самому сделать, чтобы потом на экзамене не провалиться. А когда ты умеешь только учить наизусть – тяжело очень в жизни будет, – сказал полузащитник «Зенита ».