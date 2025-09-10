«Ротор» сыграет с «КАМАЗом». Волгоградцам нужна ваша поддержка в домашнем матче против челнинцев!

«Ротор» принимает «КАМАЗ» в десятом туре PARI Первой лиги.

Матч пройдет в воскресенье, 14 сентября, в 17:00 на стадионе «Волгоград-Арена».

«Ротор» после девяти туров чемпионата расположился на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 17 очков. Челнинцы же обгоняют «Ротор» на одной очко и занимают четвертое место. Волгоградцы, ждем всех на домашнем матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .