  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Интер» показал третью форму на сезон-2025/26 – синевато-серую с оранжевыми элементами. Она посвящена «тем, кто любил команду в 2000-х годах, и тем, кто любит ее сегодня»
Фото
19

«Интер» показал третью форму на сезон-2025/26 – синевато-серую с оранжевыми элементами. Она посвящена «тем, кто любил команду в 2000-х годах, и тем, кто любит ее сегодня»

«Интер» представил третью форму на сезон-2025/26.

Комплект выполнен в синевато-сером цвете с оранжевыми элементами и разработан компанией Nike.

«Интер» и Nike представляют третью форму на сезон-2025/26: этот новый комплект, вдохновленный культовой эрой Total 90, представляет собой нечто большее, чем просто форму – это чествование истории клуба и дань его непреходящему духу и страсти.

Немногие футболки оставили такой неизгладимый след в футбольной культуре, как оригинальный комплект Nike Total 90. Этот новый третий комплект посвящен всем поколениям болельщиков «Интера», тем, кто любил команду в 2000-х годах, и тем, кто любит ее сегодня.

Эти линии символизируют амбиции, необузданную энергию и незабываемые моменты. С помощью этой новой футболки Nike и «Интер» решили вернуть на поле ту неповторимую энергию, благодаря ярким цветам и контрастным линиям, которые определяли целое поколение футболистов», – говорится в заявлении клуба. 

Фото: https://matchdayprogramme.inter.it/

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?27681 голос
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Интера»
logoстиль
logoИнтер
logoсерия А Италия
игровая форма
logoNike
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Данил Круговой: «Становиться отцом в 30 лет – не мое. Не хотел быть для ребенка старым скуфом. Я еще в детстве говорил маме, что в 18 лет у меня точно будут жена и дети, но не срослось»
24 минуты назад
«Динамо» и Бителло продлили контракт до 2031-го. Объявят до матча со «Спартаком» («СЭ»)
210 минут назад
Мбаппе о реакции на победу «ПСЖ» в ЛЧ: «Если быстро все проанализировать, можно подумать, что я гребаный неудачник. Нельзя плевать на команду, где есть твои друзья»
628 минут назад
Осинькин о лимите: «Молодые игроки появляются в командах, где нет больших финансов для приглашения легионеров. Лимит даст рабочие места нашим футболистам в каждом клубе»
1247 минут назад
Андрей Мостовой выбрал Карпина, а не Александра Мостового: «Вообще без вариантов. Чего Александру обижаться? Я объективен»
3148 минут назад
Хенесс о том, что «Бавария» не выкупит Джексона: «Раздражает глупость журналистов – мои слова интерпретировали так, будто я имею что-то против Николаса. Он просто не сможет провести 40 игр»
1259 минут назад
«Сосьедад» о Захаряне: «Он готов к матчу с «Реалом» – тренируется в общей группе без ограничений»
20сегодня, 10:19
«Жерсон в «Зените» вообще не показывает свой уровень – то ли не хочет, то ли не может. Барко и Энрике – хорошие игроки, но пока даже не рядом с Малкомом». Круговой о легионерах в РПЛ
13сегодня, 10:17
38-летний Месси с 8 голами впервые в карьере стал лучшим бомбардиром южноамериканской квалификации ЧМ
51сегодня, 10:09
Гендиректор «Уфы» о том, что игроки пьют кумыс: «История носит юмористический характер. С такой же иронией могу сказать, что будем давать ребятам башкирскую бузу – она еще хлеще»
4сегодня, 10:04Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Журова о драке Смолова: «Много вопросов. Известных людей всегда провоцируют – порой это делают, чтобы заработать. Мало ли, потерпевший мог подделать экспертизу»
310 минут назад
Тренер Исландии об отмене гола Гудьонсена: «Конате тяжеловес по сравнению с ним. Возможно, судья был прав, но я сказал ему, что это незначительное нарушение»
118 минут назад
О «Шахтере» снимут фильм в Голливуде. Его посвятят 2022 году и бесплатному уходу легионеров
927 минут назад
Пострадавший в драке со Смоловым об уголовном деле: «Я не подавал заявление и претензий к Федору у меня нет. Я вообще не в курсе – еще ничего не видел»
934 минуты назад
«Крылья» принимают «Сочи». Самарцы, приходите на «Солидарность Самара Арену» поддержать команду!
50 минут назадРеклама
«Рубин» купил Арройо у «Бургоса» за 1 млн евро – сделка закрыта. Защитник подписал контракт на 4 года (Sport24)
58 минут назад
Вратарь Молдовы после 1:11: «Холанд сказал мне, что ему нужно было продолжать забивать из-за разницы мячей. Понимаю его, это часть игры. Я не умру, я должен быть сильным»
11сегодня, 10:40
Раков выбыл на 3 недели. Форвард «Крыльев» получил травму на тренировке молодежной сборной («Мутко Против»)
4сегодня, 09:53
Хавбек Исландии Йоханнессон об отмене гола против Франции: «Это лишило нас заслуженного очка – просто смешно»
8сегодня, 09:44
Осинькин посоветовал прочитать Коэльо игрокам «Сочи»: «Алхимик» рассказывает о пути, который необходимо пройти. Дорога может быть трудной и длинной, но только так достигнешь цели»
5сегодня, 09:08