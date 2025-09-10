«Интер» показал третью форму на сезон-2025/26 – синевато-серую с оранжевыми элементами. Она посвящена «тем, кто любил команду в 2000-х годах, и тем, кто любит ее сегодня»

«Интер» представил третью форму на сезон-2025/26.

Комплект выполнен в синевато-сером цвете с оранжевыми элементами и разработан компанией Nike.

«Интер » и Nike представляют третью форму на сезон-2025/26: этот новый комплект, вдохновленный культовой эрой Total 90, представляет собой нечто большее, чем просто форму – это чествование истории клуба и дань его непреходящему духу и страсти.

Немногие футболки оставили такой неизгладимый след в футбольной культуре, как оригинальный комплект Nike Total 90. Этот новый третий комплект посвящен всем поколениям болельщиков «Интера», тем, кто любил команду в 2000-х годах, и тем, кто любит ее сегодня.

Эти линии символизируют амбиции, необузданную энергию и незабываемые моменты. С помощью этой новой футболки Nike и «Интер» решили вернуть на поле ту неповторимую энергию, благодаря ярким цветам и контрастным линиям, которые определяли целое поколение футболистов», – говорится в заявлении клуба.

Фото: https://matchdayprogramme.inter.it/