  Хавбек Исландии Йоханнессон об отмене гола против Франции: «Это лишило нас заслуженного очка – просто смешно»
3

Хавбек Исландии Йоханнессон об отмене гола против Франции: «Это лишило нас заслуженного очка – просто смешно»

Исак Йоуханнессон считает, что Исландию лишили очка в матче с Францией.

Исландцы на выезде уступили французам (1:2) в отборе на ЧМ-2026.

Главный арбитр матча Антониу Карвалью Нобре отменил гол гостей на 90-й минуте после просмотра ВАР. Судья сослался на фол в атаке – форвард Андри Гудьонсен хватал за футболку защитника Ибраима Конате в борьбе за позицию. 

«Я невероятно горжусь командой, мы заслужили набрать очки.

Мы смотрели это в раздевалке и немного посмеялись, они цепляли друг друга. 

Это просто смешно и лишает нас очка», – сказал полузащитник сборной Исландии и «Кельна» Йоуханнессон.

Сам Гудьонсен согласился с мнением партнера по команде, отметив, что не понял, в чем состояло нарушение.

«Не знаю, все произошло так быстро. Я не думал, что что-то не так, судья обнаружил что-то непонятное мне. Защитники и нападающие постоянно толкаются и пихаются, в этом нет ничего такого. Я пересмотрю ситуацию, но, возможно, не буду, чтобы не расстраиваться еще больше.

У меня смешанные чувства, мы могли бы выиграть матч. Было бы неплохо сыграть вничью, но в то же время мы провели хорошую игру на сложном выездном поле», – отметил нападающий сборной Исландии и «Блэкберна».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
