Депутат Журова об уголовном деле Смолова: «Он сам заинтересован в расследовании. Если Федор невиновен, будет правильнее доказать это официально, чем пытаться объясниться с прессой»

Светлана Журова прокомментировала ситуацию с Федором Смоловым.

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

Сегодня стало известно, что на Смолова завели уголовное дело .

«Думаю, Смолов сам заинтересован в этом расследовании, чтобы ситуация разрешилась, раз уж это вышло в прессу. Лучше разобраться официально, чем слушать разговоры, которые могут влиять на его репутацию.

Там история неоднозначная со всех сторон. Если Федор невиновен, будет правильнее разобраться и доказать это официально, чем пытаться объясниться с прессой или людьми в интернете», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Журова.