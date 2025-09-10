«Ювентус» показал 3-й комплект формы на сезон – темно-зеленый с эмблемой в виде зебры и вставками черного, бордового и цвета слоновой кости. Он вдохновлен виноградниками Пьемонта

«Ювентус» представил третий комплект формы от Adidas на сезон-2025/26.

«Третий комплект формы открывает новую главу в истории, которая началась с дани уважения итальянской моде в домашней форме и воспела итальянское лето в выездной форме. Эта новая форма вдохновлена ​​виноградниками Пьемонта (винодельческий культурный ландшафт в Италии, признанный в 2014 году объектом всемирного наследия ЮНЕСКО – Спортс’‘), культурным столпом региона.

Элегантная графика, вдохновленная цветом винограда, изящно раскрывается на футболке, дополненная сочетанием черного, бордового и темно-зеленого цветов. В результате получилась форма, сочетающая в себе элегантность и современность: стильное заявление на поле, которое превращается в модное заявление для болельщиков – форму можно носить как на улицах, так и на трибунах в этом сезоне.

Футболки игроков украшены термоаппликацией с тремя полосками, термоаппликацией с эмблемой «Ювентуса» в виде зебры и культовым логотипом трилистника. Эти элементы дополняют V-образный вырез и манжеты из плоской вязки.

Комплект дополняют черные шорты с деталями цвета слоновой кости на клубной эмблеме, логотипе и номерах игроков, а также тремя темно-зелеными полосками. Черные гетры с надписью «Ювентус» завершают образ», – говорится на сайте «Ювентуса ».

Фото: store.juventus.com