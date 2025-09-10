«Лужники» и EXEED стали стратегическими партнерами. Компания передала олимпийскому комплексу 20 автомобилей

EXEED и Олимпийский комплекс «Лужники» объявили о стратегическом партнерстве.

Торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве состоялась 9 сентября на Большой спортивной арене «Лужники». В ходе пресс-конференции партнеры анонсировали совместные инициативы, среди которых целый ряд привилегий для клиентов EXEED, а также эксклюзивные программы тест-драйвов модельной линейки EXEED EXLANTIX и совместные мероприятия.

Компания EXEED передала новому партнеру 20 автомобилей EXEED, среди которых гибридные кроссовер EXEED EXLANTIX EТ и четырехдверное купе EXEED EXLANTIX ES, а также флагманский внедорожник EXEED VX. Одним из первых мероприятий EXEED на территории «Лужников» стала российская премьера эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES в комплектации Sport, которая пополнила инновационную линейку EXEED EXLANTIX, представленную в России в апреле этого года.

«Мы создаем партнерские отношения с теми, чьи взгляды и убеждения совпадают с нашими собственными. «Лужники» символизируют стремление к достижению высоких результатов и постоянному движению вперед. Эти качества отражают и наши ценности, о чем говорит название бренда, в переводе означающее «превосходить, быть выше». EXEED непрерывно совершенствуется и бросает вызов технологическим границам, предлагая клиентам превосходное качество продукции и инновационный технологический опыт», — отметил Андрей Чернышков, директор EXEED EXLANTIX в России.

«Лужники» — уникальный объект на территории России, который объединяет в себе память об исторических для страны событиях и современность. Сегодня «Лужники» — это место перезагрузки, обновления и непрерывного роста. Наше партнерство с командой EXEED становится частью трансформации Олимпийского комплекса: EXEED органично встраивается в динамику развития и формирует новые стандарты качества и комфорта. Мы уверены, что вместе с EXEED сделаем «Лужники» еще более привлекательным и инновационным центром притяжения для жителей и гостей столицы», — заявил Андрей Веревко, генеральный директор Олимпийского комплекса «Лужники».