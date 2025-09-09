«Краснодар» сыграет с «Акроном». Краснодарцы, приходите поддержать быков на «Ozon Арене»!
«Краснодар» встретится с «Акроном» в восьмом туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 13 августа, в 19:30 на стадионе «Ozon Арена».
«Краснодар» после семи туров лидирует в турнирной таблице чемпионата, имея 16 очков в активе. Тольяттинцы же находятся на 13-м месте, обладая шестью очками. Поддержите краснодарцев в домашнем матче против «Акрона»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
