«Зениту» придется бороться за мяч на каждом участке поля, учитывая, в какой интенсивный футбол играет «Балтика». Он не очень готов к этому». Непомнящий о матче 8-го тура РПЛ

Валерий Непомнящий ожидает, что «Балтика» создаст «Зениту» проблемы.

Команды встретятся в 8-м туре Мир РПЛ . Игра пройдет 14 сентября.

«Балтика » может в матче с «Зенитом» продолжить свою беспроигрышную серию в этом сезоне. Эта игра больше проверка для петербургской команды, чем для калининградской.

Футболистам «Зенита » придется бороться за мяч на каждом участке поля, учитывая, в какой интенсивный футбол играет «Балтика». Мне кажется, «Зенит» не очень готов к этому», – сказал бывший главный тренер «Томи».