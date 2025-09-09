«Зениту» придется бороться за мяч на каждом участке поля, учитывая, в какой интенсивный футбол играет «Балтика». Он не очень готов к этому». Непомнящий о матче 8-го тура РПЛ
Валерий Непомнящий ожидает, что «Балтика» создаст «Зениту» проблемы.
Команды встретятся в 8-м туре Мир РПЛ. Игра пройдет 14 сентября.
«Балтика» может в матче с «Зенитом» продолжить свою беспроигрышную серию в этом сезоне. Эта игра больше проверка для петербургской команды, чем для калининградской.
Футболистам «Зенита» придется бороться за мяч на каждом участке поля, учитывая, в какой интенсивный футбол играет «Балтика». Мне кажется, «Зенит» не очень готов к этому», – сказал бывший главный тренер «Томи».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
