Во время презентации Аспиликуэты в «Севилье» включилась система полива поля. В это время защитник позировал в форме новой команды
Во время презентации Сесара Аспиликуэты в «Севилье» произошел забавный случай.
Когда испанец позировал в футболке новой команды, рядом с ним случайно включилась автоматическая система полива газона. После этого футболист отошел в сторону, ждал прекращения подачи воды и, смеясь, разговаривал с журналистами.
36-летний Аспиликуэта перешел в «Севилью» 29 августа как свободный агент и подписал контракт на год с опцией продления еще на один. В сезоне-2024/25 он выступал за «Атлетико».
