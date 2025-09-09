Тухель о возможных расистских оскорблениях в Сербии: «Мы в курсе ситуации. Верю, что мы будем наслаждаться спортом в чистом виде»

Томас Тухель надеется, что на матче Сербия – Англия не будет проявлений расизма.

Сегодня сборная Сербии примет команду Англии в рамках отбора на ЧМ-2026. Игра пройдет в Белграде и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Я не [обсуждал это с игроками], но представители FA (Футбольной ассоциации Англии – Спортс’‘) говорили с нами об этом. Мы в курсе ситуации. И все же я всегда верю в лучшее. Я уверен, что это будет спортивное соперничество высокого уровня, и мы будем наслаждаться спортом в чистом виде.

Мы знаем о протоколах, но я не хочу заострять на этом внимание, потому что я верю в красоту игры и спорта. И в то, что матч пройдет эмоционально и с уважением», – сказал главный тренер сборной Англии.