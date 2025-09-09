Журналист Риоло о травме Дембеле: «ПСЖ» предоставил отчет, заявив, что он не должен играть. Слова Дешама о том, что клубы не передают данные, не выдерживают критики»
Футболисты «ПСЖ» Усман Дембеле и Дезире Дуэ получили повреждения в матче против Украины (2:0) в квалификации ЧМ-2026. Парижане выразили недовольство, заявив, что медштаб сборной не учел информацию клуба о состоянии игроков.
«Когда Дешам говорит, что есть штабы, которые не сообщают или не передают данные, в отношении «ПСЖ» это неправда. Парижане не только предупредили, но и предоставили полный медицинский отчет, прямо заявив: по нашему мнению, он не должен играть.
Так что слова Дешама не выдерживают критики – позиция «ПСЖ» была абсолютно ясной и конкретной. Аргументация Дешама шаткая.
Если же медицинский штаб сборной все-таки дал добро, выпустил игрока, а затем случилась проблема, то единственный аргумент, который я готов принять – это доказательство того, что медики в сборной просто некомпетентны и несостоятельны. Тогда это уже повод для совсем другого разговора.
В своем заявлении «ПСЖ» фактически поставил под сомнение квалификацию медицинского штаба сборной Франции. Я читаю это именно так», – заявил журналист Даниэль Риоло.