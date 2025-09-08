У Ретеги 2+4 в 4 матчах отбора на ЧМ. Форвард Италии сделал 3 ассиста в матче с Израилем
Матео Ретеги сделал три ассиста в матче с Израилем.
В матче отбора на ЧМ-2026 нападающий «Аль-Кадисии» и сборной Италии отдал две голевых передачи на Мойзе Кина, отличившегося на 40-й и 54-й минутах. На 58-й минуте Ретеги ассистировал Маттео Политано.
Всего в текущем отборе на счету Ретеги 2 гола и 4 голевых передачи в 4 матчах.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
