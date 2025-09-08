Коллимор о соглашении «Сити» и АПЛ: «Если вы можете задавить лигу юристами и деньгами, которых у вас больше, чем у Бога, то она сдастся. Не ждите ничего особенного от дела о 116 нарушениях»

Стэн Коллимор отреагировал на итог дела «Манчестер Сити».

Сегодня стало известно , что «горожане» и АПЛ достигли соглашения по делу о сделках с ассоциированными сторонами.

«Подводя итог. «Сити» признает, что существуют правила относительно APT (вот так сюрприз). Премьер-лига признает, что у них не так много денег, чтобы отстаивать [эти правила].

Вывод. Если вы сможете задавить Премьер-лигу юристами и деньгами, которых у вас больше, чем у Бога, то в конце концов она сдастся.

Не ждите ничего особенного от дела о 116 нарушениях», – написал бывший нападающий «Ливерпуля» и «Астон Виллы».