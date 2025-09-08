Экитике об игровом времени в «ПСЖ»: «У меня нет ненависти ни к тому, что было, ни к Гальтье. Там я прибавил как игрок и человек»
Юго Экитике считает полезным свое пребывание в «ПСЖ».
Французский нападающий провел два сезона в парижском клубе, сыграв всего 33 матча во всех турнирах и забив 4 гола.
«Я не испытываю ненависти ни к тому, что происходило с [тренером Кристофом] Гальтье, ни к тому, что было в «ПСЖ».
Это был период обучения, и я действительно прибавил как игрок и как человек», – отметил форвард «Ливерпуля» и сборной Франции.
Этим летом «красные» купили Юго за 95 миллионов евро у «Айнтрахта», куда он ранее перешел из «ПСЖ» примерно за 35 млн.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: GFFN
