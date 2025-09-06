Товарищеские матчи. США против Южной Кореи, Мексика сыграет с Японией
Сборная США примет Южную Корею в товарищеском матче.
Мексика сыграет в американском Окленде с Японией.
Товарищеские матчи
6 сентября 21:00, Ред Булл Арена Харрисон
Не начался
7 сентября 02:00, Oakland-Alameda County Coliseum
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
