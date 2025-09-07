Гвардиола посетил финал US Open между Алькарасом и Синнером

Пеп Гвардиола присутствует на финале US Open.

В решающем матче теннисного турнира, который проходит в Нью-Йорке, встречаются итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

Игру посетил главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. Испанца показали в трансляции.

Изображение: x.com/SkySportsPL