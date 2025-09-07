Гвардиола посетил финал US Open между Алькарасом и Синнером
Пеп Гвардиола присутствует на финале US Open.
В решающем матче теннисного турнира, который проходит в Нью-Йорке, встречаются итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.
Игру посетил главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. Испанца показали в трансляции.
Изображение: x.com/SkySportsPL
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
