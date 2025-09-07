Калистратов из «КАМАЗа» столкнулся с вратарем своей команды в матче против «Торпедо». Защитника унесли на носилках
Тимофей Калистратов получил травму в матче против «Торпедо».
Команды встретились в 9-м туре Pari Первой лиги (1:1). На 28-й минуте защитник «КАМАЗа» во время стандарта столкнулся с вратарем своей команды, Артуром Анисимовым, и рухнул на газон. Вскоре появилась медицинская бригада, две минуты спустя Калистратов был заменен на Романа Мануйлова. Он покинул поле на носилках.
После девяти туров Первой лиги «КАМАЗ» идет 3-м в таблице, «Торпедо» находится на 16-м месте. В следующем матче клуб из Набережных Челнов 14 сентября сыграет в гостях с «Ротором», москвичи за два дня до этого примут «Волгу».
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: телеграм-канал «КАМАЗа»
